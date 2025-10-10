Під час останньої зустрічі у Нью-Йорку Зеленський обговорював з Трампом передачу Україні американської зброї. Йшлося не тільки про ракет Tomahawk, щодо яких президент Штатів днями "майже ухвалив рішення".

Зеленський просив допомогти також з деяким іншим озброєнням для ударів по Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента Зеленського під час зустрічі з журналістами у п'ятницю, 10 жовтня.

Яку зброю обговорював Зеленський з Трампом?

Президент Зеленський розповів, що вів розмову із Трампом щодо далекобійного озброєння.

Ми розмовляли з президентом Трампом під час нашої останньої зустрічі в Нью-Йорку. Ми говорили не тільки про Tomahawk. Ми говорили про HIMARS, і я казав про ATACMS,

– сказав він.

Також глава держави сподівається на підсилення української ППО американськими системами Patriot. Він зауважив, що Україна готова їх купувати та задіювати різні формати програм.

