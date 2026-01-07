Зеленский очертил задачи Буданова на посту главы ОП

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Кириллом Будановым приоритетные задачи для нового руководителя Офиса президента. По словам президента, информационной политики среди них нет.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос журналистов, сообщает 24 Канал.

Чем будет заниматься Буданов?

2 января Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. Предыдущим главой ОП был Андрей Ермак: он занимал эту должность с 11 февраля 2020 года до 28 ноября 2025 года.

Журналисты спросили у Зеленского, будет ли Буданов влиять на информационную сферу в государстве.

Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны. Среди них информационной политики нет,

– объяснил глава государства.