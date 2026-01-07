Зеленський окреслив завдання Буданова на посаді голови ОП

Володимир Зеленський заявив, що обговорив з Кирилом Будановим пріоритетні завдання для нового керівника Офісу президента. За словами президента, інформаційної політики серед них немає.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє 24 Канал.

Чим займатиметься Буданов?

2 січня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України. Попереднім очільником ОП був Андрій Єрмак: він обіймав цю посаду з 11 лютого 2020 року до 28 листопада 2025 року.

Журналісти запитали у Зеленського, чи буде Буданов впливати на інформаційну сферу в державі.

Я обговорював з Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає,

– пояснив глава держави.

Повідомляється, що новий очільник ОП, серед іншого, займатиметься обмінами полоненими – разом з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Володимир Зеленський також прокоментував, хто відповідатиме за економічний напрямок в оновленій структурі Офісу президента та які зміни плануються. Він повідомив, що наразі вже має двох радниць: Оксана Маркарова опікуватиметься окремими проєктами з відновлення України, а Христя Фріланд відповідатиме за роботу з інвесторами та економічні питання.

