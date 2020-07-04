Президент Украины Владимир Зеленский недоволен темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Судно в ноябре 2019 года затонуло у берегов Одессы неподалеку от городских пляжей и до сих пор лежит на мели.

Глава государства возмутился из-за того, что танкер до сих пор не убрали, а из него вытекают опасные для экологии и отдыхающих вещества. Об этом он сказал во время встречи с мэром Одессы Геннадием Трухановым а также с чиновниками, которые занимаются этим вопросом, сообщает 24 канал.

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Что не так с демонтажем танкера Delfi

Местные чиновники сваливают все на компанию судовладельца, которая постоянно переносит срок выполнения демонтажа судна.

Какого числа уберут эту махину? У людей пляжный отпуск. Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его. Если не способны убрать сами, мы отправим кого-то из ГСЧС, разрежем и вывезем. Тогда уже никого не будет интересовать законно это или незаконно,

– пригрозил Зеленский.

Он выразил удивление. Мол, зачем с ноября 2019 года вести диалог с компанией-судовладельцем, которая обязалась убрать судно.

В то же время сам представитель компании сказал президенту, что городская экологическая служба не разрешила порезать судно на части и вывезти его.

Мэр Одессы Геннадий Труханов все отрицал и спихнул все на компанию. Он обвиняет ее в незаконной деятельности.

После этого глава Одесской ОГА Максим Куцый заверил, что к 20 июля судно уберут.

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Авария танкера Delfi: главное

21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы.

Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.

До 1 апреля 2020 года владелец танкера имел право самостоятельно забрать его с места аварии.

21 июня из танкера произошла очередная утечка топлива, что повлекло загрязнение воды.

26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов из затонувшего вблизи танкера.



Затонувший такнер Delfi / Фото "Думской"