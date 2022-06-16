Соответствующий указ президент подписал 15 июня. На сайте ОП объяснили, что награду дали, чтобы достойно почтить мужество и героизм личного состава воинских частей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, выявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, ведении боевых действий и выполнении боевых задач.

Заметьте Пашу Ли посмертно наградили орденом "За мужество" III степени

Зеленский наградил украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский наградил отличием "За мужество и отвагу" воинские части Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины:

40 бригада тактической авиации;

831 бригада тактической авиации;

96 зенитная ракетная Киевская бригада;

160 зенитная ракетная Одесская бригада;

11 зенитный ракетный полк;

223 зенитный ракетный полк имени Украинских Сечевых Стрельцов;

14 радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого.

Последние награды, которые подписал президент Владимир Зеленский:

6 июня после дня журналиста президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских медийщиков и членов семей погибших в войне. Стоит вспомнить, что российские кафиры убили 32 журналиста. Среди убитых россиянами как украинские, так и иностранные журналисты.

Следует вспомнить, что Владимир Зеленский наградил государственной наградой Украины – орденом "За заслуги" третьей степени журналистку 24 канала Анну Черненко. Она в разных условиях постоянно работает из Харькова и продолжает показывать всей Украине, какова ситуация в городе. Анна рассказала, что это награда всей команды – в частности нашего телеканала и оператора, который с ней работает – Владимира Павлова.

Владимир Зеленский также посмертно наградил орденом "За мужество" III ступени украинского актера и телеведущего Пашу Ли. Муж погиб под Ирпенем, спасая детей. В частности, 33-летний боец прикрывал детей от обстрелов своим бронежилетом.

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