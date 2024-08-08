В финальном поединке Александру противостоял казах Нурбек Оралбай. Это уже третье "золото" Украины и восьмая медаль в целом на соревнованиях во Франции.

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Реакция Зеленского на победу Хижняка

Еще одна золотая медаль на Олимпиаде в Париже – для Украины! Боксер Александр Хижняк завоевал первое место. Спасибо за силу, за уверенность, за эту важную победу! Продолжаем поддерживать всех наших спортсменов. Болеем за Украину, болеем за украинцев,

– написал президент.

В МИД Украины указали, что Александр принес Украине уже восьмую медаль Олимпийских игр. На предыдущей Олимпиаде в Токио боксер завоевал серебряную медаль, а теперь добавляет в коллекцию золотую.

"С непобедимыми стальными кулаками и украинским гербом на майке Александр провел невероятный турнир, демонстрируя несокрушимый украинский дух и волю к победе в каждом поединке", – написали в министерстве.

Там добавили, что Александр продолжает украинскую боксерскую традицию на Олимпийских играх – это уже пятая золотая медаль в боксе в истории Украины.