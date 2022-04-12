Поэтому нужно было начать реагировать значительно жестче на агрессию Кремля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение главы государства за 11 апреля.

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Подготовка нового этапа террора

Владимир Зеленский об этом говорил, потому что накануне прозвучало заявление оккупантов, о необходимости прибегнуть к химическим атакам. По мнению президента, это свидетельствует об одном – России готовит новый этап террора против Украины и наших защитников.

Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее,

– сказал президент.

Сейчас Евросоюз уже начал обсуждать 6-й санкционный пакет против России. Глава Украины призвал сделать эти санкции таким, чтобы россияне больше даже не говорили об использовании оружия массового поражения.

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Памятка действий в случае химической атаки / Инфографика 24 канала / Источник Минздрав