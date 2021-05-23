Глава государства отметил, что песня была замечательной "с привкусом украинской души". Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

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Группа Go_A – крутое выступление и достойный результат на Евровидении. Замечательная промоция Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны,
– написал президент.

Реакция соцсетей на выступление Go_A

  • "Они для нас победители".
  • "Молодцы. Действительно достойно представили Украину".
  • "Наши победители. Очень крутые. Украина гордится Go_A, они достойны первого места, зрители оценили нас и дали 2 место и это круто".