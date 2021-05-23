Глава государства отметил, что песня была замечательной "с привкусом украинской души". Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

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Группа Go_A – крутое выступление и достойный результат на Евровидении. Замечательная промоция Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны,

– написал президент.

Реакция соцсетей на выступление Go_A

"Они для нас победители".

"Молодцы. Действительно достойно представили Украину".

"Наши победители. Очень крутые. Украина гордится Go_A, они достойны первого места, зрители оценили нас и дали 2 место и это круто".

Обратите внимание! Go_A на Евровидении-2021 заняли 5 место. Они получили 97 баллов от жюри и 297 баллов – от зрителей. Среди результатов зрительского голосования Украина заняла второе место. Обойти Go_A смогли только победители Måneskin, которых порадовали 318 баллами.