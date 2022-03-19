Президент вручал служащим этого подразделения МВД медали "Защитнику Отчизны". Об этой встрече сообщили 19 марта.

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Делают все для уничтожения врагов

В своей публикации Владимир Зеленский отметил, что бойцы КОРДа работают сразу по нескольким важным направлениям. Что они делают?

выявляют вражеские диверсионно-разведывательные группы;

реагируют на оперативную информацию о возможных действиях врага;

приобщаются к охране административных зданий государственного значения;

при необходимости дают вооруженный отпор вражеским силам.

Следует заметить, что на записи не показывали лицо бойцов. Вероятно, это необходимо, прежде всего, для их безопасности. Однако такие шаги важны для сохранения анонимности, которая может понадобиться при работе под прикрытием.