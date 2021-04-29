Зеленский подписал закон о договорах с поставщиками коммунальных услуг
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля подписал документ о договорах с поставщиками коммунальных услуг. Верховная Рада поддержала этот закон еще 3 декабря 2020 года.
Источник:Верховная Рада
Этот закон в определенной степени упорядочивает моменты предыдущего законодательства.
Важно Сколько украинцы задолжали за коммунальные услуги: известна сумма
Главным образом закон позволяет упорядочить процесс предоставления жилищно-коммунальных услуг, установить четкие правила игры для всех участников отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг.
Что предусматривает закон
- Одномоментный переход на новые договоры об оказании коммунальных услуг и введение публичных договоров о поставке коммунальных услуг.
- Введение обязательного информирования исполнителями коммунальных услуг потребителей, с которыми будут заключены публичные договоры, относительно качества этих услуг и другой необходимой информации.
- Предоставление права совладельцам многоквартирного дома в любое время изменять вид договора.
- Урегулирование вопроса предоставления услуги по управлению многоквартирным домом.
- Предоставление права исполнителей услуг по содержанию домов досрочно расторгать соответствующие договоры об оказании услуг, предупредив об этом потребителей не позднее чем за два месяца.
- Урегулирование вопроса проведения органами местного самоуправления конкурсов по назначению управляющих многоквартирных домов.
Кроме того, закон гарантирует обеспечение защиты прав потребителей жилищных услуг в случае изменения после 10 июня 2018 года исполнителем услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий условий договоров, заключенных до этого момента.
Поделиться новостью