Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля подписал документ о договорах с поставщиками коммунальных услуг. Верховная Рада поддержала этот закон еще 3 декабря 2020 года.

Этот закон в определенной степени упорядочивает моменты предыдущего законодательства.

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Главным образом закон позволяет упорядочить процесс предоставления жилищно-коммунальных услуг, установить четкие правила игры для всех участников отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Что предусматривает закон

Одномоментный переход на новые договоры об оказании коммунальных услуг и введение публичных договоров о поставке коммунальных услуг.

Введение обязательного информирования исполнителями коммунальных услуг потребителей, с которыми будут заключены публичные договоры, относительно качества этих услуг и другой необходимой информации.

Предоставление права совладельцам многоквартирного дома в любое время изменять вид договора.

Урегулирование вопроса предоставления услуги по управлению многоквартирным домом.

Предоставление права исполнителей услуг по содержанию домов досрочно расторгать соответствующие договоры об оказании услуг, предупредив об этом потребителей не позднее чем за два месяца.

Урегулирование вопроса проведения органами местного самоуправления конкурсов по назначению управляющих многоквартирных домов.

Кроме того, закон гарантирует обеспечение защиты прав потребителей жилищных услуг в случае изменения после 10 июня 2018 года исполнителем услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий условий договоров, заключенных до этого момента.

Обратите внимание! Изменения касаются отдельных видов коммунальных услуг. А именно: снабжение горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, обращение с бытовыми отходами.