Отметим, что соответствующая реорганизация – одно из требований Европейской комиссии и Международного валютного фонда. В общей сложности таких требований было 4, которые нужно было сделать накануне старта переговоров о вступлении нашей страны в Евросоюз.
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Что предусматривает соответствующий закон
Заметим, что этот закон совершенствует процедуру отбора прокуроров, а также назначение на административные должности в САП. Кроме того, говорится о создании процедуры дисциплинарных производств в отношении прокуроров.
А еще он определяет механизм подотчетности руководства прокуратуры, включая оценку эффективности и внешний аудит. Последний будут проводить независимые эксперты.
Добавим, что одобренная версия отменяет некоторые "правки Лозового". Правда, только отчасти. Ведь голосование прошли только поправки, касающиеся сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать сообщения о подозрении и прочее.
В то же время антикоррупционная организация Transparency International Ukraine сделала несколько важных замечаний. Она подчеркнула, что законотворцы обошли вниманием критические рекомендации.
- Речь идет об отмене безусловного закрытия дела судом по истечении сроков производства. По сути, оно введено "поправками Лозового".
- Кроме того, речь идет о предоставлении САП возможности ходатайствовать об экстрадиции без Офиса генпрокурора.
- А еще о предоставлении руководителю САП возможности возбуждать уголовные дела в отношении народных избранников самостоятельно.
Добавляют, что в Верховной Раде сейчас – два законопроекта. Они предполагают отмену "поправок Лозового". Речь идет о №10100 и №10060-2 (альтернативный принятому). Это свидетельствует о том, что законопроект, принятый 8 декабря – первый шаг.
Зеленский подписал также еще три важных законопроекта. Речь идет о №10203-1, в котором предполагается увеличение состава НАБУ на 300 человек. А также о №10262, предусматривающем проверку имущества чиновников, приобретенного ими до публичной службы. Кроме того, №10288-1. Он учитывает экспертную оценку Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств в Украине.