Отметим, что соответствующая реорганизация – одно из требований Европейской комиссии и Международного валютного фонда. В общей сложности таких требований было 4, которые нужно было сделать накануне старта переговоров о вступлении нашей страны в Евросоюз.

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Что предусматривает соответствующий закон

Заметим, что этот закон совершенствует процедуру отбора прокуроров, а также назначение на административные должности в САП. Кроме того, говорится о создании процедуры дисциплинарных производств в отношении прокуроров.

А еще он определяет механизм подотчетности руководства прокуратуры, включая оценку эффективности и внешний аудит. Последний будут проводить независимые эксперты.

Добавим, что одобренная версия отменяет некоторые "правки Лозового". Правда, только отчасти. Ведь голосование прошли только поправки, касающиеся сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать сообщения о подозрении и прочее.

В то же время антикоррупционная организация Transparency International Ukraine сделала несколько важных замечаний. Она подчеркнула, что законотворцы обошли вниманием критические рекомендации.

Речь идет об отмене безусловного закрытия дела судом по истечении сроков производства. По сути, оно введено "поправками Лозового".

Кроме того, речь идет о предоставлении САП возможности ходатайствовать об экстрадиции без Офиса генпрокурора.

А еще о предоставлении руководителю САП возможности возбуждать уголовные дела в отношении народных избранников самостоятельно.

Добавляют, что в Верховной Раде сейчас – два законопроекта. Они предполагают отмену "поправок Лозового". Речь идет о №10100 и №10060-2 (альтернативный принятому). Это свидетельствует о том, что законопроект, принятый 8 декабря – первый шаг.

Зеленский подписал также еще три важных законопроекта. Речь идет о №10203-1, в котором предполагается увеличение состава НАБУ на 300 человек. А также о №10262, предусматривающем проверку имущества чиновников, приобретенного ими до публичной службы. Кроме того, №10288-1. Он учитывает экспертную оценку Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств в Украине.