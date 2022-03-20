Теперь военное положение в Украине будет действовать по меньшей мере до 25 апреля. Ранее этот вопрос рассматривался в Верховной Раде, где решение было принято практически единогласно.

Детали В Украине военное положение продлили до 25 апреля

Что предполагает военное положение

Согласно проекту закона, в Украине может вводиться обязательная трудовая повинность. Кроме того, предусмотрена возможность отчуждения личного имущества, ограничения на передвижение, а также комендантский час.

Также возможен запрет торговли оружием и алкоголем. Местные власти также могут запрещать массовые мероприятия и забастовки. При необходимости, правоохранители и военные могут ограничивать работу средств связи и интернета. На время военного положения военнообязанным запрещено менять место жительства.

Все эти шаги могут ограничивать некоторые свободы граждан. Однако следует помнить, что от возможности власти предпринимать радикальные действия может зависеть сохранение нашего государства.

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