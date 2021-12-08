Подпись главы государства появилась на документе 8 декабря. После этого законопроект вернули в Верховную Раду.

Что было раньше Тысяча за вакцинацию: закон передали на подпись Зеленскому

Сколько государство выделит на выплаты

Согласно документу, который подписал Владимир Зеленский, государство выделит 8 миллиардов гривен на выплаты украинцам, которые получили две дозы вакцины против коронавируса.

Также на фонд борьбы с коронавирусом выделили дополнительные 2,2 миллиона гривен.

Выплаты за вакцинацию можно будет получить уже с 19 декабря через приложение "Дия".

"Вакцинальная тысяча": главное

В ноябре 2021 года президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты для вакцинированных украинцев.

Сначала правительство приняло решение выделить на эту инициативу 3 миллиарда гривен, но из-за роста темпов вакцинации сумму увеличили до 8 миллиардов.

Верховная Рада поддержала законопроект 2 декабря. "За" проголосовали 253 нардепа.

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