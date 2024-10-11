В частности, он сообщил о новом оборонном пакете от Германии. Об этом лидер Украины сказал в своем традиционном обращении к украинцам.

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Визиты Зеленского в страны Европы

Важная неделя встреч с нашими друзьями в Европе – крупнейшие оборонные доноры и еще стратегический регион Балкан и вообще Юго-Восточной Европы,

– так начал обращение президент.

Он рассказал, что состоялись переговоры с канцлером Германии Шольцом, а также была встреча с президентом Штайнмайером. Украинский лидер отметил, что будет новый оборонный пакет для Украины от Германии.

Он поблагодарил особенно за помощь системами ПВО и подчеркнул, что в этом Германия безусловный лидер поддержки. А также выразил благодарность за еще одну IRIS-T.

Зеленский рассказал, что они обсудили с Шольцом, какой будет поддержка в этом году и в 2025 году. Гарант отметил, что для Украины очень важно, чтобы объем помощи от Германии оставался постоянным, и "это будет сигналом, что и путь к миру несмотря на все будет уверенным". Также во время дискуссии подняли вопрос, как больше консолидировать мир для приближения мира.

Президент Украины также проинформировал своего немецкого коллегу Штайнмайера о нашей работе с партнерами и то, "как мы можем добавить силы позициям Украины, чтобы вся Европа от этого выиграла".

Утром 11 октября президент в Ватикане провел встречу с Папой Римским Франциском и Госсекретарем кардиналом Паролином.

Очень чувствительный вопрос для Украины, для многих семей в Украине – освобождение из российского плена наших людей. Воины и гражданские, дети и взрослые. Тысячи украинцев и украинок. Вчера стало известно о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. Мои соболезнования родным. Но она была в списках на обмен. Очень трудно вести эту работу – подталкивать обмены, и именно поэтому нуждаемся в специальной помощи, в частности усилий Ватикана,

– сказал президент.

По его словам, они договорились, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену в России. Они также обсудили подробно возвращение гражданских, возвращение депортированных детей. "И мы надеемся на поддержку. Мы готовим на этот месяц встречу в Канаде именно по этому пункту Формулы мира, по гуманитарным вопросам. Я пригласил Ватикан принять участие", – рассказал Зеленский.

И здесь, в Германии, и вчера (10 октября – 24 Канал) за один день сразу в трех странах – Великобритания, Франция, Италия – я представил лидерам Европы наш План победы. Премьер-министру Стармеру, Президенту Макрону, главе правительства Италии Джорджии Мелони. И сегодня – в разговоре с Олафом. Все детали нашей стратегии приближения мира – геополитические, военные, экономические,

– отметил украинский лидер.

Британия: Президент рассказал, что Лондону дали объяснение, какая дальнобойность сейчас нужна и какое наше видение, чтобы укрепить фронт.

Франция: По словам Зеленского, состоялся очень хороший разговор был с Эммануэлем Макроном, и "Франция во многом уже помогла нам объединить других партнеров, сейчас рассчитываем именно на такое лидерство".

Италия: Гарант отметил принципиальную позицию главы правительства Джорджии Мелони, четкое понимание наших мотивов и потребностей Европы.

Германия: Украинский лидер поблагодарил канцлера за сегодняшний разговор. Он указал, что все детали в Германии есть – и по военным аспектам, и по геополитическим и экономическим.

"Мы должны действовать вместе – каждый, кто имеет необходимую силу, необходимое влияние, чтобы гарантировать надежный мир, чтобы принудить Россию к миру. Но действовать надо сейчас, этими месяцами. Усилить наших ребят на фронте. Усилить наши общие позиции. Теперь на уровне команд мы будем работать с партнерами в Европе, чтобы максимально наполнить каждый запланированный шаг, и этот наш План должен привести к действенному второму Саммиту мира, чтобы война завершилась. И чтобы это было справедливое, честное завершение войны", – сказал он.

Также президент поблагодарил Хорватию и всех партнеров на Балканах и в регионе Юго-Восточной Европы за "уже третий наш саммит – этот формат, который помогает беречь европейское единство".

Зеленский выразил благодарность всем за поддержку Формулы мира и формата Саммита мира.

Я уверен, что План победы – если партнеры действительно решительно будут с нами – станет надежным мостом между ситуацией сейчас и миром, которого мы все так хотим,

– подчеркнул президент.