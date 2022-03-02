Участники совещания обсудили ситуацию в стране. Одним из приоритетных вопросов было комплектование Сил территориальной обороны и их координация с местными властями и правоохранителями.
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Также представители власти обсудили с президентом:
- подготовку городов к обороне и ее ход;
- возведение укреплений;
- КПП;
- обеспечение техникой и оружием.
Зеленскому сообщили о:
- количестве жертв среди гражданского населения;
- ущербе, причиненнои инфраструктуре, государственному и частному имуществу.
Были определены самые проблемные регионы, обсуждены поставки лекарств, продовольствия и организация "зеленых коридоров", где это нужно,
– говорится в сообщении.
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