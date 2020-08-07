В ночь на 6 августа, китайская Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайской фондовой бирже заявила в официальном сообщении, что дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании представили новое совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций запорожского моторостроительного завода Мотор Сич.

Ведущие украинские эксперты называют инвестиционные намерения Skyrizon и DCH Group уникальной возможностью для Президента Украины Владимира Зеленского положить конец геополитическому спору Китая и США вокруг судьбы "Мотор Сичи" и вывести предприятие на сверхмощный мировой рынок авиационной индустрии.

"Приход Ярославского в проект "Мотор Сич" и китайской компании – это готовое решение для власти, как выйти из тупика. Китаю нужны двигатели для развития своей авиации, но Украина натолкнулась на противодействие США – их традиционно беспокоит технологическое усиление или доминирование Китая. Украинский производитель, а вместе с ним десятки тысяч сотрудников самой компании и ее смежников – поставщики, разработчики – стали заложниками игры двух государств, которые соревнуются за лидерство. Украина и представители ее политической элиты должны понять, что страна должна получать свои выгоды из любых проектов, а не только прислушиваться к голосам издалека. Достать рынок Китая, где проекты в авиационной индустрии исчисляются триллионами долларов, – это big-idea любой страны, которая имеет собственный авиационный двигатель – их не так много в мире. Украина сейчас получает уникальный шанс зайти на десятилетия на этот емкий рынок", – утверждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По мнению эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Николая Спиридонова, если смотреть на ситуацию без эмоций, предельно взвешивая и оценивая реалии, можно сделать бескомпромиссный вывод: кроме Китая "Мотор Сич" никому в мире не нужна. Россия давно уже наладила свой собственный полный цикл выпуска двигателей для авиастроения, Америка, которая выступила категорическим противником продажи активов "Мотор Сичи" китайским инвесторам, никогда не будет инвестировать в развитие украинского завода, поскольку предприятие априори является конкурентом американским компаниям.

"В данной ситуации, Владимир Зеленский является гарантом суверенитета Украины, в том числе и экономического. Соответственно, должен принимать решение, исходя прежде всего из национальных интересов. Понятное дело, что Украина во многом зависит от США, однако договоренности между китайскими партнерами и очень мощным украинским инвестором в лице группы DCH Александра Ярославского открывают реальную возможность решить вопрос "Мотор Сичи" с максимальной выгодой для нашей страны. Ярославский никогда не был замешан в схемах вывода активов из страны. Итак, китайцы согласились с предложением Ярославского размещать технологии и развивать производство именно в Украине! А главное, китайцы не будут полноправными владельцами активов "Мотор Сичи", чего так опасаются США. Это огромный шанс, который нельзя упустить. Речь идет о миллиардных инвестициях, освоении современных технологий, выходе на крупнейшие мировые рынки, создании сотен, а может и тысяч новых рабочих мест", – считает эксперт.

Как сообщалось ранее, 6 августа 2020 года, президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно принять совместно с аппаратом СНБО и СБУ исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства. В частности – обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу.

"Украина – государство с рыночной экономикой. Соответственно, государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций одними инвесторами другим, покупку этих акций кем угодно. И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институты, которые предназначены для этого во всем мире", – заявил, в свою очередь, Шмыгаль.