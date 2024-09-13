По случаю Дня независимости президент Украины Владимир Зеленский собрал топовых спортсменов страны у себя в Офисе. Во время церемонии боксер Александр Усик сделал подарок главе государства.

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Настоящий ли пояс?

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе подарил Зеленскому пояс WBC, который выиграл у Тайсона Фьюри. Однако у фанатов осталось немало вопросов, действительно ли это был настоящий пояс.

Сам Усик заверил, что эта награда является той самой, которую он выиграл 18 мая в Эр-Рияде. Но при этом Александр извинился, что на нем нет изображения Фьюри, хотя обычно WBC наносит на пояс всех его обладателей.

Дело в том, что Усик отчасти прав. Перед боем супервайзер забирает у боксеров все пояса, которые будут стоять на кону. В случае, если обладатель пояса меняется по результату поединка, то WBC изготавливает новому чемпиону новый пояс.

Это объясняется данью традициям, ведь организация решила оставлять чемпионские пояса у их бывших обладателей. Поэтому по сути Усик не отобрал пояс у Фьюри, тот остался у британца на память как у одного из чемпионов по этой версии.

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Александр получил новую награду от WBC и она у него останется во что бы то ни стало, даже в случае проигрыша 21 декабря в матче-реванше. Именно поэтому боксер и имел право им распоряжаться по собственному желанию.

При этом к первому бою между Усиком и Фьюри организаторы изготовили новый пояс "Undisputed" специально для абсолютного чемпиона мира. Вот его украинец не мог подарить президенту, ведь в декабре пояс будет на кону.