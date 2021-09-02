Согласно худшей украинской практике Офис президента прямо вмешался в проведение конкурса, и к конкурсу допустили буквально двух человек – детектива НАБУ Александра Клименко и прокурора ГПУ Андрея Сынюка!

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Дело в том, что половина комиссии сформирована представителями международных организаций, а другая половина – заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, который является сам подозреваемым в коррупции по делу о краже квартир в Нацгвардии. Сынюк – кандидат Татарова, известный выполнением заказных дел при любой власти. И всех остальных кандидатов, кроме Клименко подконтрольная офису президента комиссия выбросила из конкурса именно для того, чтобы продавить назначение Сынюка на пост главы САП или как минимум первого заместителя главы САП.

В результате в конкурсной комиссии возник острый конфликт

Представители от Слуг народа просто перестали являться на заседания, и заблокировали ее работу. А представители от международных организаций Роман Куйбида, Нона Цоцория, Драго Кос и Томас А. Файрстоун 23 августа заявили в письме к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой:

"Как вы знаете, мы были назначены в комиссию примерно год назад. Однако новый специальный прокурор по борьбе с коррупцией до сих пор не назначен. Мы серьезно обеспокоены слухами о попытках кое-кого в правительстве повлиять на процесс, чтобы отдать предпочтение (или исключить) определенных кандидатов.

Среди прочего, глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) недавно заявил, что, по его мнению, на этот процесс, возможно, могли негативно повлияли политические силы. Эти утверждения также согласуются с некоторыми аспектами нашего собственного опыта работы с комиссией, включающего явно искусственные задержки…

Эти признаки ненадлежащего влияния заставили нас серьезно усомниться в том, можем ли мы продолжать участвовать в работе комиссии так, чтобы это соответствовало нашим обязательствам о справедливом и прозрачном процессе".

То есть комиссия пригрозила самороспуском.

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И есть только один вариант избрать прокурора "согласно лучших международных практик" - это провести новый конкурс, и назначить от Слуг народа в конкурсную комиссию достойных людей. Чтобы они допустили к конкурсу как можно больше сильных конкурентов, а не два человека.

Но сделать это "немедленно" невозможно

Интересно, понимает ли Байден, что в результате этих красивых слов Банковая постарается продавить любой ценой Сынюка на должность? Надеюсь, госдепаратмент уточнит формулировки по данному пункту совместного коммюнике, потому что иначе конкурс на САП снова зайдет в глухой угол.

А без избрания нового главы САП Международный валютный фонд уже более года отказывается предоставлять новый транш кредитов – таково было одно из условий меморандума с МВФ.