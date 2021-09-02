Согласно худшей украинской практике Офис президента прямо вмешался в проведение конкурса, и к конкурсу допустили буквально двух человек – детектива НАБУ Александра Клименко и прокурора ГПУ Андрея Сынюка!
Интересно В этот раз Путин ошибся дважды
Дело в том, что половина комиссии сформирована представителями международных организаций, а другая половина – заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, который является сам подозреваемым в коррупции по делу о краже квартир в Нацгвардии. Сынюк – кандидат Татарова, известный выполнением заказных дел при любой власти. И всех остальных кандидатов, кроме Клименко подконтрольная офису президента комиссия выбросила из конкурса именно для того, чтобы продавить назначение Сынюка на пост главы САП или как минимум первого заместителя главы САП.
В результате в конкурсной комиссии возник острый конфликт
Представители от Слуг народа просто перестали являться на заседания, и заблокировали ее работу. А представители от международных организаций Роман Куйбида, Нона Цоцория, Драго Кос и Томас А. Файрстоун 23 августа заявили в письме к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой:
"Как вы знаете, мы были назначены в комиссию примерно год назад. Однако новый специальный прокурор по борьбе с коррупцией до сих пор не назначен. Мы серьезно обеспокоены слухами о попытках кое-кого в правительстве повлиять на процесс, чтобы отдать предпочтение (или исключить) определенных кандидатов.
Эти признаки ненадлежащего влияния заставили нас серьезно усомниться в том, можем ли мы продолжать участвовать в работе комиссии так, чтобы это соответствовало нашим обязательствам о справедливом и прозрачном процессе".
То есть комиссия пригрозила самороспуском.
Читайте Украина оказалась под ударом из-за Афганистана
И есть только один вариант избрать прокурора "согласно лучших международных практик" - это провести новый конкурс, и назначить от Слуг народа в конкурсную комиссию достойных людей. Чтобы они допустили к конкурсу как можно больше сильных конкурентов, а не два человека.
Но сделать это "немедленно" невозможно
Интересно, понимает ли Байден, что в результате этих красивых слов Банковая постарается продавить любой ценой Сынюка на должность? Надеюсь, госдепаратмент уточнит формулировки по данному пункту совместного коммюнике, потому что иначе конкурс на САП снова зайдет в глухой угол.
А без избрания нового главы САП Международный валютный фонд уже более года отказывается предоставлять новый транш кредитов – таково было одно из условий меморандума с МВФ.