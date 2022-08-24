Президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по итогам саммита Крымской платформы. Он сообщил о мощной международной поддержке нашего государства по всем направлениям, передает 24 канал .

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Какое оружие и техника сейчас нужны для Украины

По словам Зеленского, помощь партнеров уже играет немаловажную роль на фронте. Впрочем, у врага есть еще преимущество, поэтому ключевая задача партнеров – дать Украине больше оружия.

Мы понимаем, что помогают MLRS-системы, нам нужна мощная артиллерия. Также мы благодарны за 155-миллиметровую артиллерию. Да, нам нужно гораздо больше. Как нам это поможет? Мы освободим нашу землю, освободим ее скорее,

– сказал Зеленский.

Также он добавил, что Украина нуждается в бронированной технике, ведь она позволит сохранить много жизней.

"Бронированная техника поможет нашим героям добираться до позиций живыми и выполнять свою задачу – освободить украинскую землю от врага как можно скорее", – добавил президент.

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