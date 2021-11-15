В частности торговлей фейковыми документами активно занимаются туристические операторы. Об этом шла речь селекторном совещании, состоявшемся под председательством Владимира Зеленского.
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Во время собрания президент обратился в Национальную полицию и Министерство инфраструктуры по предотвращению подделки ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации турфирмами.
Поддельные COVID-сертификаты – игра в рулетку
Ирина Венедиктова считает, что поддельные COVID-сертификаты нередко превращаются в свидетельства о смерти. Однако, по ее словам, все равно есть те, кто их покупают, а позже заражают всех вокруг.
Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я донесла эту позицию всем без исключения прокурорам – такие производства мы с вами берем на личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений – отвечаем "взаимностью", так сказать,
– подчеркнула генпрокурор.
Кроме этого, она отметила, что статистика по подделке коронавирусных документов растет.
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Уголовная ответственность за подделку документов
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ужесточить наказание за подделку COVID-сертификатов. Хотят, чтобы нарушители несли уголовную ответственность.
- За использование поддельных документов предлагают наказывать штрафом от 17 до 34 тысяч гривен или ограничением свободы на срок до 2 лет.
- За внесение медработником ложных данных будет грозить штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 2 лет. При этом – с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 до 3 лет.
- За изготовление поддельных документов и сбыт будут наказывать жестче всего. Злоумышленникам "светит" штраф в размере от 85 до 170 тысяч гривен или же лишение свободы на срок до 3 лет.