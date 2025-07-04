Там заинтриговали результатами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОП Андрея Ермака.
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Украина и Дания планирует "хорошие проекты"
Ермак назвал визит Зеленского продуктивным.
Украинская команда встретилась с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Много о евроинтеграции и обороне говорили. Некоторые вещи пока озвучивать нельзя, но хорошие проекты планируем,
– заявил глава Офиса президента.
К слову, Владимир Зеленский также имел встречу с королем Фредериком X.
Они обсудили патронат над пострадавшими от войны областями, сотрудничество в военной медицине и проекты поддержки ветеранов.
Украинский президент также предложил компаниям Дании стать частью совместных проектов по протезированию и реабилитации.