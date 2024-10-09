На них он представит План победы Украины. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который состоялся в Дубровнике (Хорватия).

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Кому Зеленский в ближайшее время представит План победы

В течение суток я встречусь отдельно в каждой стране с лидером Великобритании, Франции, Италии, Германии. Я попробую это сделать быстро, а потом уже на "Рамштайн" представлю всем нашим партнерам План победы,

– сообщил Зеленский.

Президент отметил, что хотя заседание Контактной группы в формате "Рамштайн", запланированное на 12 октября, было отложено, он надеется на быстрое назначение новой даты.

Во время этого заседания Зеленский намерен представить партнерам План победы.

"Там будет представлен План победы в деталях так же как он был представлен в Белом доме. Это справедливо, чтобы наши партнеры все это от нас услышали", – отметил глава государства.

Когда Зеленский прибудет во Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в четверг, 10 октября, в Елисейском дворце. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на посольство Франции в Украине.

"Эта встреча позволит Президенту Республики в очередной раз засвидетельствовать решимость Франции продолжать оказывать неизменную поддержку Украине и украинскому народу в долгосрочной перспективе и вместе со всеми партнерами", – отметили в посольстве.

Что известно о визите Зеленского в Италию

Папа Римский Франциск встретится с Владимиром Зеленским 11 октября. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Ватикан.

Кроме встречи с Папой Франциском, президент Украины во время своего визита в Рим проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджой Мелони.