С завоеванием бронзовой медали спортсменку поздравил Владимир Зеленский.

Важно Украинка Магучих получила "бронзу" на Олимпиаде по прыжкам в высоту

Президент отметил, что суббота, 7 августа, была щедра для нашей сборной на награды.

Спасибо Ярославе Магучих за получение для Украины "бронзы" в прыжках в высоту. Всего у сборной Украины уже 18 медалей! Вперед к новым вершинам,

– подчеркнул Зеленский.

Отметим, что представительство Украины в прыжках в высоту было наибольшим. Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко пытались принести нашей стране еще несколько наград.

В конце концов, бронзовым призером Олимпиады-2020 стала лишь Ярослава Магучих. Украинка завершила выступление с 2 метрами. Победу одержала легкоатлетка ОКР Мария Ласицкене – 2.04. "Серебро" одержала австралийка Никола Макдермотт – 2.02.

Обратите внимание! 7 августа сборная Украины завоевала на Олимпийских играх в Токио сразу 4 медали – 2 серебра и 2 золота.