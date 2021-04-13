Президент Владимир Зеленский поздравил мусульман с началом Рамадана. Священный месяц продлится с 13 апреля по 12 мая.

Поздравление глава государства опубликовал в твиттере. Зеленский подчеркнул, что украинцы – разные по религиозным убеждениям, однако едины в желании становиться лучше.

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Украина – дом и Родина для мусульманского сообщества, к которому относятся и крымские татары. С началом Рамадана желаю укрепления веры и благосостояния на нашей общей земле,

– написал Зеленский.

Українці різні за релігійними переконаннями, але єдині в бажанні ставати кращими. #Україна – дім і батьківщина для мусульманської спільноти, до якої належать і кримські татари. З початком #Рамадану бажаю зміцнення віри й добробуту на нашій спільній землі. pic.twitter.com/cBwz24HoXL — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2021

Что известно о Рамадане в 2021

Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан вечером 13 апреля. Точное время начала Рамадана зависит от восхождения нового полумесяца. Это самый важный месяц для мусульман, считают, что именно в это время Аллах открыл первые строки Корана пророку Мухаммаду.

В течение месяца правоверные мусульмане до захода солнца отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.