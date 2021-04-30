В Украине 30 апреля отмечают День пограничника. Президент Владимир Зеленский поздравил виновников праздника. Он напомнил, что именно украинские пограничники первыми встретили и дали отпор врагу в 2014 году.

​​Зеленский написал, что пограничники встречают с улыбкой всех граждан, которые возвращаются из-за границы и желанных гостей. Зато всем врагам всегда готовы объяснить, что известное пожелание из дорожного знака "пусть везет" имеет и другую, неофициальную версию.

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Пограничники не теряют бдительности

Зеленский отметил, что в день своего профессионального праздника, пограничники ни на минуту не теряют бдительности и верности присяге.

Поэтому всем, кого мы не приглашали и кого не рады видеть, лучше не иметь дело с нашими мужественными парнями и девушками в зеленых беретах... Ответственность миссии и значение Госпогранслужбы для безопасности Украины лучше всего демонстрируют цифры. Это 6992 километра и 982 метра государственной границы Украины,

– подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, эти цифры с первого дня обучения до последнего момента своей жизни знает каждый украинский пограничник. Президент отметил, что Украина никогда не согласится уменьшить их даже на 1 миллиметр и не успокоится, пока некоторые участки границы находятся под оккупацией.

Напоследок, Зеленский пожелал пограничникам и их семьям крепкого здоровья, достатка и мира.

Обратите внимание! К празднику Зеленский также наградил 11 пограничников государственными наградами. В частности, орденом Даниила Галицкого, медалями "За военную службу", "Защитнику Отечества", "За труд и доблесть".

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