Поздравление главы государства опубликовали на сайте официального представительства и в инстаграме. Президент пожелал счастья, согласия и любви каждому человеку.

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Президент пожелал, чтобы дома наполнились теплом и благодатью

Сердечно поздравляю вас с Днем Святой Троицы. В это радостное праздничное время мы чувствуем большой духовный подъем, набираемся энергии и силы, наслаждаемся благоуханием разнотравья и теплым дружеским общением,

– сказал президент.

Зеленский пожелал, чтобы дома украинцев наполнились теплом и благодатью. Также от президента прозвучало "хороших праздников".

Что известно о празднике Троицы