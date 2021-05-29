Украинский лидер подчеркнул, что страна гордится всеми, кто в составе воинских контингентов, полицейских сил и гражданского персонала миссий ООН защищает мир в разных уголках мира.

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Зеленский напомнил, что мир – "без преувеличения является самым ценным словом в современном мире".

По словам президента, ряд операций, в которых принимали участие украинцы, являются настоящими историями успеха.

Особенно приятно, что ООН и народы тех стран, где развернуты миссии с украинскими "голубыми касками", чтят их вклад в обеспечение международного мира и безопасности, их высокие профессиональные качества и готовность прийти на помощь и защитить население,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский лидер почтил память героев, погибших "под голубым флагом ООН".

Зеленский подчеркнул, что украинцы хорошо знают, как важно обеспечить устойчивый мир там, где продолжаются кровавые вооруженные конфликты и захват чужих территорий.

Несмотря на оккупацию Донбасса и Крыма, украинские миротворцы остаются преданными миротворческой деятельности под эгидой ООН.

По словам президента, Украина будет усиливать свой вклад в дело утверждения международной безопасности.