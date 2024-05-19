Долгожданный бой провели в Саудовской Аравии. Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

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Поздравление Зеленского

Украинцы бьют мощно! И в конце концов все наши противники будут преодолены. Александр Усик – абсолютный чемпион мира! Тяжелая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу,

– написал Зеленский.

Заметим, что после победы Александр поблагодарил команду, стране, Фьюри, а свою победу он посвятил Украине и нашим военным.

Фьюри заявил о реванше в октябре

Александр Усик одержал победу по раздельному решению судей в бою против Тайсона Фьюри, став абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Тайсон Фьюри принял поражение с достоинством, хотя выразил мнение, что выиграл большинство раундов.

"Выиграл бой, по моему мнению. Возвращаемся к своим семьям, а потом продолжим в октябре. Конечно, мы отдохнем, а потом вернемся к делу в октябре. Думал, что выиграл бой, но не собираюсь плакать и оправдываться", – сказал британец.

Теперь боксеров ждет реванш. Вероятно, что вторая встреча между Усиком и Фьюри состоится в октябре 2024 года. Александр Усик уже заявил о готовности предоставить сопернику шанс на реванш.