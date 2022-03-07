Пусть война их накормит
Президент во время утреннего обращения 7 марта призвал Запад не финансировать террориста, сообщает 24 канал.
Внимание Решаем будущее континента своим сопротивлением, – новое обращение Зеленского
Бойкот российского экспорта, в частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго, а можно просто моралью. Когда отказываешься платить террористу. Бойкот импорта в Россию,
– подчеркнул Зеленский.
Президент также отметил, что если россияне не хотят придерживаться цивилизованных правил, то не должны получать товары и услуги от цивилизации – пусть война их накормит.
Бороться против нечеловечной силы, которая убивает человечность
Международное сообщество должно действовать еще более решительно. Когда кто-то теряет рассудок, надо потерять страх и забыть о коммерции. Надо защищаться, надо быть моральными и государствам, и компаниям,
– добавил Зеленский.
Президент призвал бороться против нечеловечной силы, которая хочет разрушить человечность. Успех украинской армии, успех украинского народа, принципиальность международных санкций – вот путь к миру.
Утреннее видеообращение Зеленского 7 марта: видео
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