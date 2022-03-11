В частности, рассматривают и мирные переговоры. Именно это обсудил президент Владимир Зеленский с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обсудили с президентом Финляндии перспективы мирных переговоров. Должны остановить войну вместе! Поблагодарил его за поддержку Украины в борьбе с агрессией. Это как никогда важно,
– сообщил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что совместными усилиями должны остановить гуманитарную катастрофу, которую вызвала Россия.
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