Президент Зеленский 20 октября посетил Херсонскую область. Там он провел совещание с пограничниками относительно ситуации в прифронтовых регионах.

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Поздравление с Днем ГПСУ

Глава государства поздравил пограничников-разведчиков с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

Большую работу делают наши пограничники-разведчики, большую службу несут – крепкую службу. Двадцать лет, из которых около 10 лет – это война против оккупанта. Спасибо за ваше служение Украине и украинцам!

– подчеркнул лидер Украины.

Глава государства наградил пограничников / Фото Офис Президента

Провел совещание с Залужным

Также президент Зеленский вместе с Главнокомандующим Валерием Залужным провел совещание с военными.

В нем приняли участие также начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий морской пехотой Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Юрий Содоль, командующий ОСУВ "Одесса" Андрей Гнатов.

Зеленский провел Ставку на Херсонщине / Офис Президента

Глава государства заслушал доклад Залужного по поводу общей оперативной ситуации на передовой, обеспечения украинских защитников оружием и боеприпасами.

В ходе Ставки ключевым вопросом обсуждения были оборонные действия на Востоке – возле Авдеевки и на Купянском направлении и наступательные операции на Юге.

Так, президенту доложили о неудачных попытках штурмов Авдиевки со стороны противника, которые привели к огромным потерям россиян в личном составе и технике.