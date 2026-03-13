Зеленский прибыл в Париж

Утром 13 марта президент Зеленский прилетел во Францию. Там он должен встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом 24 Каналу сообщили в Офисе президента.

Что известно о визите Зеленского в Париж?

Как сообщили в пресс-центре президента, в 13:00 по Киеву состоится встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Также запланирована пресс-конференция, после чего переговоры лидеров государств продолжатся в формате тет-а-тет.