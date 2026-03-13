Зеленський прибув до Парижа

Вранці 13 березня президент Зеленський прилетів до Франції. Там він має зустрітися з президентом Еммануелем Макроном.

Про це 24 Каналу повідомили в Офісі Президента.

Що відомо про візит Зеленського до Парижа?

Як поінформували у пресцентрі президента, о 13:00 за Києвом відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Також запланована пресконференція, після чого перемовини лідерів держав продовжаться у форматі тет-а-тет.

До речі, це вже одинадцятий візит Володимира Зеленського до Франції після початку повномасштабної війни.

Зустріч відбудеться в Єлисейському палаці. Напередодні зазначалося, що метою переговорів буде пошук нових шляхів для суттєвого посилення тиску на Росію. Президенти розглянуть актуальний стан справ в Україні, обсяги та форми підтримки з боку Франції й усієї Європи для протистояння російській агресії.