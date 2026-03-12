Це буде одинадцятий візит президента України з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили у BFMTV.

Що відомо про майбутню зустріч?

Лідери держав зустрінуться в Єлисейському палаці. Вони обговорять поточну ситуацію в Україні, підтримку Франції та Європи для захисту від Росії.

Оскільки війна в Україні досі триває, а Росія, перебуваючи в ситуації військової, стратегічної та економічної невдачі, наполегливо відхиляє всі пропозиції щодо припинення вогню, Київ продовжуватиме чинити військовий опір,

– повідомили в адміністрації Макрона.

Два президенти обговорять умови справедливого миру та підсумки гарантій безпеки. Також буде вирішуватися питання про посилення тиску на країну-агресорку, зокрема про боротьбу з її "флотом-привидом".

Нагадаємо, що у Києві 24 лютого 2026 року пройшло засідання "коаліції охочих". Тоді Макрон відзначив успіхи України на полі бою і поразки Росії, зокрема економічні, а також зауважив, що документ про гарантії безпеки перебуває на фінальній стадії.

