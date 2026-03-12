Это будет одиннадцатый визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в BFMTV.

Что известно о предстоящей встрече?

Лидеры государств встретятся в Елисейском дворце. Они обсудят текущую ситуацию в Украине, поддержку Франции и Европы для защиты от России.

Поскольку война в Украине до сих пор продолжается, а Россия, находясь в ситуации военной, стратегической и экономической неудачи, настойчиво отклоняет все предложения о прекращении огня, Киев будет продолжать оказывать военное сопротивление,

– сообщили в администрации Макрона.

Два президента обсудят условия справедливого мира и итоги гарантий безопасности. Также будет решаться вопрос об усилении давления на страну-агрессора, в частности о борьбе с ее "флотом-призраком".

Напомним, что, что в Киеве 24 февраля 2026 года прошло заседание "коалиции желающих". Тогда Макрон отметил успехи Украины на поле боя и поражения России, в частности экономические, а также заметил, что документ о гарантиях безопасности находится на финальной стадии.

