Глава государства рассказал, что именно спецназовцы 26 мая 2014 года первыми начали оборону Донецкого аэропорта, пронзив первым выстрелом оператора ПЗРК боевиков.

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Зеленский отметил, что бойцы ССО выполнили свыше 10 тысяч специальных задач, более 600 бойцов получили госнаграды, а 7 спецназовцев стали героями Украины.

В сложных условиях и за короткое время вы стали гордостью и элитой украинской армии. Вы самый молодой, но в то же время самый современный род войск,

– сказал президент.

Он отметил, что бойцы ССО первыми начали оборону Донецкого аэропорта и первыми зашли в новый терминал ДАП.

Обратите внимание! В целом за время российско-украинской войны свою жизнь за Украину отдали 80 героев-спецназовцев.

"Вы первыми в 2020 году перешли на военную структуру штабов армий стран НАТО и первыми сменили советские образцы снайперского оружия на современные комплексы украинского производства", – подчеркнул украинский лидер.

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По словам главы государства, это первое в истории подразделение из страны, которая не является членом НАТО, получающим такой сертификат.

Ваше преимущество не в количестве, ваше преимущество в качестве, в высоком уровне знаний и навыков, помноженное на патриотизм, на решительность, умение адекватно оценивать обстановку и принимать важные быстрые решения,

– обратился президент к военнослужащим.

Напоследок Зеленский представил особому составу ССО:

главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного,

начальника Генерального Штаба Сергея Шаптала,

заместителя начальника Генштаба Евгения Мойсюка.



"Вы все прекрасно знаете этих людей, знаете, что это мощные боевые офицеры. Самое главное – это патриоты Украины, которые имеют опыт, отвагу, большой авторитет среди наших военных", – подчеркнул президент.

В то же время глава государства поблагодарил предыдущее руководство Генштаба и выразил убеждение, что новоназначенный глава "будет наращивать полученный боевой опыт".