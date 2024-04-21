Об этом президент Украины рассказал в интервью бразильским журналистам. Кроме того, Зеленский прокомментировал возможность президента Лулы поехать с визитом к Путину в Россию, передает 24 Канал.

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Зеленский рассказал о встрече с Лулой в США

Украинский глава заметил, что у него была хорошая встреча с президентом Лулой в Соединенных Штатах. Но, по словам Зеленского, к сожалению, она такая мощная была одна.

Мне кажется, что эта встреча была достаточной, чтобы понять друг друга. И я не знаю, приблизил ли этот наш разговор окончательно его (президента Бразилии – 24 Канал) в нашу сторону, в сторону правды, как говорим мы не только в Украине, но и во всем мире,

– подчеркнул президент.

Зеленский также уверен, что эта встреча точно сдвинула отношения между ним и Лулой с той точки, в которой они были до этого, в более позитивное направление.

"Да, я знаю, есть много сейчас внутренних вызовов у Лулы, мы понимаем детали, там период будет местных выборов и т.д. И внутренняя ситуация в Бразилии будет иметь влияние на внешнюю политику также, но изменилась ли политика президента Лулы к Украине, и хочет ли он действительно мира, предметно хочет это решить. И действительно ли он признает Россию агрессором, я считаю, что мы это увидим в июне", – пояснил украинский глава.

В частности, Зеленский напомнил, что в июне 2024 года в Швейцарии состоится Саммит мира, поэтому он очень хотел, чтобы президент Лула был там, ведь "его присутствие, как и любого лидера любого государства мира, которые получают приглашение, говорит, что эти люди хотят мира".

Президент приглашал бразильского коллегу в Украину

Журналисты также спросили Зеленского, почему он не смог встретиться с президентом Лулой в Бразилии. На это украинский глава отметил, что его просто не приглашали посетить страну.

Лула не пригласил меня, но я надеюсь, что он еще пригласит. Я не могу приехать в вашу страну просто так, при всем моем желании и при всем уважении к вашему народу,

– отметил глава государства.

Он также отметил, что бразильский глава ни разу не пригласил его, хотя Зеленский сам приглашал господина Лулу в Украину, но тот, по словам украинского президента, не смог найти возможности или, может, не имел времени.

Зеленский отреагировал на возможный визит Лулы в Россию

Президент Украины выразил надежду, что его бразильский коллега приедет в июне в Швейцарию на саммит, и что именно там у них будет возможность поговорить.

"Это его решение ехать к Путину или нет, но я думаю, это большая ошибка, поскольку мы должны изолировать Путина политически", – подчеркнул Зеленский.

По словам украинского главы, Путин должен чувствовать, что сделал историческую ошибку, напав на Украину и придя к нам с войной.

А если вы приедете к нему, вы его признаете. И я считаю это большой ошибкой. Но в любом случае я буду счастлив увидеть президента Лулу в Украине, – отметил украинский глава.

Он также сказал, что еще раз пригласит Лулу в Украину перед саммитом БРИКС. Зеленский отметил, что бразильский глава "должен приехать сначала к нам", а уже потом куда угодно.

Обратите внимание! В российском городе Казань с 11 по 24 июня состоятся так называемые Спортивные игры стран БРИКС, куда входит Бразилия. Президент Бразилии заявил, что планирует лично прибыть на туда на саммит.