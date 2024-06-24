Отметим, что днем ранее начальник штаба бригады “Азов” Богдан Кротевич сообщил, что подал заявление на одного из генералов из-за превышения служебных полномочий и некомпетентное командование войсками. По данным СМИ, речь шла именно о Юрие Содоле.

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Юрий Содоль покинет пост

Владимир Зеленский в обращении сообщил, что утром имел совещание с военными. На нем присутствовали, в частности, главнокомандующий, начальник Генштаба, министр обороны. Темами разговора были ситуация на ключевых направлениях и кадровые вопросы в ВСУ.

Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова,

– сказал президент.

Отметим, что соответствующие указы об увольнении Содоля и назначении Гнатова уже появились на сайте президента.

Другое из обращения президента

Владимир Зеленский 24 июня также заслушал доклад и по Покровску – последствий ударов российских ракет. В результате атаки врага погибло 4 человека, десятки людей пострадали, и среди них – три ребенка. Гарант отметил, что Украина обязательно ответит России на этот удар – ответит абсолютно справедливо.

Кроме этого Зеленский 24 июня представил сегодня нового руководителя Управления государственной охраны. Его задачей является сделать новую, современную структуру Управления. Дать новый формат работы и новое качество. Абсолютно патриотическое.

Президент Украины рассказал, что в этот день отметил государственными наградами Украины воинов из Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

Не обошлось и без результатов в отношениях с партнерами. К коммюнике Саммита мира присоединилась еще одна страна – Малави. Как отметил Зеленский, большее представительство Африки в глобальных усилиях ради мира – это большая сила давления на Россию. Украинский лидер также поблагодарил США за новое решение.

Своевременное гуманитарное решение – Америка выделяет финансирование на срочную печать книг для детей в Украине. Три миллиона экземпляров – это, в частности, учебники, которые будут напечатаны на украинских мощностях и до начала учебного года. Во время, когда российский оккупант буквально выжигает все, в частности украинскую культуру, украинскую инфраструктуру культуры и образования, важно и в этом чувствовать плечо партнеров,

– сказал Зеленский.

Как указал Зеленский, также держат приготовления сейчас к чрезвычайно весомому, историческому событию. Уже 25 июня должны начаться переговоры между Украиной и Евросоюзом по вступлению. По словам президента, это тот день, к которому Украина шла в течение десятилетий – и он становится реальностью. Украина движется в общий дом европейских наций.