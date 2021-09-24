Глава держави дорікнув ООН у слабкості. Що вона стала неповороткою, бездушною бюрократичною машиною, яка незрозуміло взагалі чим займається

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Промова Зеленського в ООН була гострою і доречною

За словами Зеленського, Організація Об'єднаних націй:

проявила слабкість у боротьбі з пандемією;

проігнорувала Кримську платформу, хоча її представники мали б там бути ледь не серед перших учасників;

неналежним чином відреагувала на роздавання Росією паспортів на окупованих територіях і на втягування громадян України у голосування до російської Держдуми. Хоча це все є чітко окресленим міжнародним злочином.

Простими словами, Зеленський присоромив ООН, а їй не було що на це йому відповісти. Не подумайте, що я президента хвалю за його ораторське мистецтво. Звісно, тут радше треба було б похвалити того, хто йому цю промову написав. Але вона дійсно була гострою і доречною, тут не посперечаєшся.

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Промова фактично просто констатувала чинну натепер ситуацію, коли Організація Об'єднаних Націй, створена заради спільного долання проблем і дотримання наперед визначених правил гри, неспроможна виконувати свої функції.

І перетворилася вже на фікцію, на тінь колись могутньої організації, на таку, що немає тепер ні на що, і ні на кого жодного впливу. Відтак на яку можна просто не звертати уваги.

У Кремлі не звертають увагу на ООН

Відповідно, Росія і не звертає та нині лише укріплюється як зсередини, так і ззовні. Кремль укріплює свої позиції і на світовій арені, і серед російського суспільства.

Ми бачимо звитяги з "Північним потоком-2", розширення Росії у своїх територіях. Ми бачимо перемогу Кремля на останніх парламентських виборах. Росіяни ті фальсифікації вже проковтнули. А кволе міжнародне невизнання тих виборів – Кремль на це взагалі не звертатиме жодної уваги.

То що ж ми бачимо на чинній світовій арені:

посилення Кремля за всіма напрямками;

ослаблення міжнародної спільноти;

кволу ООН;

взаємне напруження всередині НАТО – мовиться про сварку Франції зі Сполученими Штатами через підводні човни для Австралії;

напруження всередині Європейського Союзу. Зокрема і через "Північний потік-2", який відстоює Німеччина всупереч решті країн ЄС.

Тобто Росія собі набирає вагу. Але ті всі могутні міжнародні союзи та об'єднання, які б могли і мали її стримувати, нині якщо не тріщать по швах, то принаймні точно переживають не найкращі свої часи.

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Все було б нічого, якби Україна не перебувала в цій ситуацій між молотом та ковадлом, між двох вогнів. Точніше кажучи, ми ризикуємо залишитися з путінською Росією буквально сам на сам, якщо решта світу візьметься перейматися власними проблемами і їм раптом стане не до нас.

І направду такий розвиток подій є цілком можливим, зважаючи, що саме цього прагне і робить Путін. Він де може підкуповує решту світу, повсякчас створює йому проблеми – як-от з навалою біженців до країн Балтії, хакерськими атаками чи з втручанням у вибори.

Україна все одно має союзників у війні з Росією

Путін робить усе можливе, щоб решті світу стало не до України. Звісно, це взагалі не привід панікувати, просто треба ці всі небезпеки усвідомити і тримати їх у полі зору.

Панікувати точно зарано, адже ми все одно маємо собі чимало союзників у тій можливій війні з Росією. Ті таки країни Балтії та Грузію, вони нам точно союзники найліпші.

Ми маємо собі нових щирих союзників і наших сусідів – Польщу, Молдову. Також є наші, так би мовити, могутні союзники – Сполучені Штати.

Ситуативно маємо у союзниках Велику Британію через застосування росіянами в них хімічної зброї масового ураження. Я про "Новачок" для Скрипалів. І також є ситуативно в союзниках тепер Чехія через скандал з вибухами на складах, у причетності до яких викрили російську ГРУ.

Направду, союзників у нас чимало, і є нам на кого розраховувати у разі повномасштабної російської агресії. Хоча, звісно, насамперед ми маємо розраховувати на самих себе.