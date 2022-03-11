Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько важных указов. Среди них – присвоение звания Героя Украины 13 украинским защитникам.

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Звание Героя Украины присвоено:

подполковнику Литуну Андрею Николаевичу (посмертно). Погиб, прикрывая наших военных и героически сдерживая наступление врага.

капитану Корпану Александру Богдановичу (посмертно). Спас наших бойцов и гражданские жилые дома, отведя от них падающий самолет.

младшему лейтенанту Блосе Юрию Игоревичу (посмертно). В боях в Николаевской области героически защищал собратьев, спасая их жизнь.

старшему сержанту Ивашко Андрею Александровичу (посмертно). Во время ракетных обстрелов ценой собственной жизни лично давал информацию о действиях врага.

младшему сержанту Волкову Евгению Владимировичу (посмертно). За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение наших военных.

генералу-майору Николюку Виктору Дмитриевичу. Умело управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.

полковнику Ходе Леониду Алексеевичу. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника.

подполковнику Пономаренко Вячеславу Анатольевичу. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в городе Гостомель.

подполковнику Яковенко Александру Алексеевичу. Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно защищать Донецкую область.

майору Бове Евгению Петровичу. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций при постоянных атаках неприятеля.

капитану Боечко Василию Васильевичу. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля.

сержанту Морозу Олегу Романовичу. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.

матросу Самофалову Валерию Михайловичу. В одном бою, впервые в истории этой войны сбил сразу 3 вертолета врага.

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