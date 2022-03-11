Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько важных указов. Среди них – присвоение звания Героя Украины 13 украинским защитникам.
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Звание Героя Украины присвоено:
- подполковнику Литуну Андрею Николаевичу (посмертно). Погиб, прикрывая наших военных и героически сдерживая наступление врага.
- капитану Корпану Александру Богдановичу (посмертно). Спас наших бойцов и гражданские жилые дома, отведя от них падающий самолет.
- младшему лейтенанту Блосе Юрию Игоревичу (посмертно). В боях в Николаевской области героически защищал собратьев, спасая их жизнь.
- старшему сержанту Ивашко Андрею Александровичу (посмертно). Во время ракетных обстрелов ценой собственной жизни лично давал информацию о действиях врага.
- младшему сержанту Волкову Евгению Владимировичу (посмертно). За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение наших военных.
- генералу-майору Николюку Виктору Дмитриевичу. Умело управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.
- полковнику Ходе Леониду Алексеевичу. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника.
- подполковнику Пономаренко Вячеславу Анатольевичу. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в городе Гостомель.
- подполковнику Яковенко Александру Алексеевичу. Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно защищать Донецкую область.
- майору Бове Евгению Петровичу. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций при постоянных атаках неприятеля.
- капитану Боечко Василию Васильевичу. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля.
- сержанту Морозу Олегу Романовичу. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.
- матросу Самофалову Валерию Михайловичу. В одном бою, впервые в истории этой войны сбил сразу 3 вертолета врага.
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