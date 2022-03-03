Об этом президент сообщил во время обращения 3 марта, сообщает 24 канал.

Внимание Мы – народ, который за неделю сломал многолетний план врага, – Зеленский

Сегодня я подписал указ о присвоении звания героя Украины 15 нашим защитникам,

– сообщил Владимир Зеленский.

Старшему лейтенанту Билоконю Максиму Витальевичу. Посмертно. Участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника. Подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат. Солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу. Посмертно. Во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение. Младшему сержанту Несоленому Михаилу Михайловичу. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей. Солдату Никончуку Андрею Валерьевичу. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов. Лейтенанту Сапиле Виталию Романовичу. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара. Главному сержанту Сенюку Алексею Александровичу. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара. Лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу. Посмертно. Прикрыл уход своих при наступлении врага. Майору Чобану Степану Ивановичу. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким. Майору Михальчуку Игорю Васильевичу. Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага. Полковнику Мусиенко Сергею Николаевичу. Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении. Лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу. Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления. Майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу. Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь. Подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу. Руководитель подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова. Старшему лейтенанту Чавалаху Дмитрию Петровичу. За героическое участие в обороне Херсонской области.

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