В интервью программе Axios, которая выходит на американской платформе HBO, Президент Украины Владимир Зеленский четко и однозначно дал понять, что не позволит Китаю или какой-либо другой стране купить контрольный пакет акций Публичного акционерного общества (ПАО) "Мотор Сич", а блокирование Украиной доступа китайских акционеров к управлению компанией осуществляется по его распоряжению.

Источник: "Украинские новости"

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", – сказал Владимир Зеленский о блокировании доступа владельцев контрольного пакета акций к управлению "Мотор Сич" в интервью программе Axios на американском телеканале HBO, чем подтвердил, что давление Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) на китайских инвесторов предприятия осуществляется с его ведома и по распоряжению. Президент назвал предприятие стратегическим, хотя с 2015 года оно исключено из списка стратегических предприятий, и сделка по покупке акций "Мотор Сичи" китайскими инвесторами проводилась как коммерческая трансакция частных лиц.

Как известно, накануне СБУ при поддержке Национальной гвардии и боевиков праворадикальных организаций устроила облаву в здании, где могло пройти общее собрание акционеров. Перед этим Украина на 3 года заморозила активы китайской Skyrizon и запретила въезд в страну ее акционеру гражданину Китайской Народной Республики (КНР) Ван Цзину, которые приобрели контрольный пакет акций "Мотор Сичи", а АМКУ на протяжении длительного времени игнорирует заявки на согласование концентрации, возвращая документы заявителям под формальными предлогами. Кроме того, перед атакой на здание, где могло пройти собрание акционеров, СБУ заручилась в Шевченковском районном суде г. Киева запретом на внесение изменений в государственные реестры относительно "Мотор Сичи" – это должно было заблокировать любые изменения в деятельности компании, если акционеры все же найдут возможность провести собрание. Для его срыва тем же решением суда СБУ добилась 5-го по счету ареста акций, чтобы сделать невозможным регистрацию и голосование акционеров по вопросам повестки собрания. В Киеве СБУ смогла получить нужное решение, которое днем ранее отказались выдавать в Хозяйственном суде Запорожской области.

Китайский инвестор ПАО "Мотор Сич" Skyrizon в своем официальном заявлении назвала происходящее в Украине "варварским грабежом", исключающим мирное урегулирование спора, и предупредила о намерении защищать свои законные права и интересы, в том числе в международном арбитраже.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин признал, что Украина не создала надлежащих условий для защиты инвестиций, и теперь ожидает жестких контрмер со стороны Китая: "Кейс "Мотор Сичи" является своеобразным маркером. К сожалению, он не один и не только с Китаем. Мы четко понимаем, что китайская сторона владеет значительными ресурсами для инвестиций в иностранные юрисдикции и ключевым заданием правительства, безусловно, является создание надлежащих условий и гарантий того, что указанные инвестиции, как минимум, не будут подвергаться рейдерским атакам", – сказал заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства.

Глеб Каневский, аналитик StateWatch и проекта "Марлин" предупредил, что Украине придется ответить за грубые действия против инвесторов из КНР. Как минимум, речь идет о перспективе выплаты компенсации в размере 3,5 млрд долларов за противозаконную экспроприацию по решению международного арбитража: "Без потерь не обойдется. Затягивание времени Банковой развязало руки китайском инвестору в международном арбитраже. Более существенные потери Украина может понести в случае ответных экономических санкций Китая".

Ранее сообщалось, что Турция отказалась от использования авиационных двигателей производства "Мотор Сичи": на фоне неопределенной ситуации на предприятии и противоречивых действий украинского правительства в Анкаре сочли Украину ненадежным и непредсказуемым поставщиком, и объявили об использовании авиадвигателей собственной разработки.