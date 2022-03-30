Об этом Зеленский сообщил в своем твиттере.
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В сообщении глава государства подчеркнул, что помощь друзей украинского государства будет способствовать нашей совместной победе.
Призываю друзей Украины во всем мире присоединиться к кампании #StandUpForUkraine и поддержать онлайн-мероприятие Social Media Rally 9 апреля,
– отметил президент.
Зеленский также поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и международную организацию Global Citizen за лидерство и поддержку.
В частности, президент сделал репост твита Урсулы фон дер Ляен, где она информировала о проведении акции в поддержку Украины 9 апреля.
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