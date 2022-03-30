Об этом Зеленский сообщил в своем твиттере.

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В сообщении глава государства подчеркнул, что помощь друзей украинского государства будет способствовать нашей совместной победе.

Призываю друзей Украины во всем мире присоединиться к кампании #StandUpForUkraine и поддержать онлайн-мероприятие Social Media Rally 9 апреля,

– отметил президент.

Зеленский также поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и международную организацию Global Citizen за лидерство и поддержку.

В частности, президент сделал репост твита Урсулы фон дер Ляен, где она информировала о проведении акции в поддержку Украины 9 апреля.

Справка. Еврокомиссия и Канада запустили программу финансовой поддержки Украины Stand Up for Ukraine. Цель этой кампании – мобилизация мирового сообщества для сбора денег на поддержку Украины в развязанной Россией войне.