Об этом президент заявил во время выступления в формате видеосвязи на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Бундестаге в Берлине.

Adv

популярные видео

Почему Зеленский просит ракеты для Patriot?

Президент подчеркнул, что противовоздушная оборона является приоритетом номер один в преддверии зимы. Украине нужны системы Patriot и ракеты к ним, в частности перехватчики, способные уничтожать российские баллистические ракеты.

Ракеты, способные останавливать российские баллистические ракеты, не должны лежать на складах, покрываясь пылью. И мы говорим об этом открыто. Пожалуйста, помогите нам в этом– заявил Зеленский.

По его словам, укрепление украинской ПВО напрямую влияет на защиту населения и критически важной инфраструктуры, а также на перспективы дипломатического урегулирования.

Чем сильнее наша оборона, тем меньше у России шансов прорвать ее и тем больше шансов на успех дипломатии– подчеркнул президент.

Реклама

Почему укрепление украинской ПВО важно для НАТО?

Зеленский отметил, что помощь Украине является одновременно инвестицией в безопасность и устойчивость государств Альянса. Опыт украинских Сил обороны в противодействии современным угрозам, в частности атакам на энергетическую систему и инфраструктуру, может быть полезен и для стран НАТО.

Президент также подчеркнул, что Россия вряд ли в ближайшие годы перестанет представлять угрозу для соседних государств. Поэтому европейским странам необходимо совместно развивать оборонный потенциал, достаточный для противодействия будущим угрозам.

Напомним, ранее мы писали, как Зеленский предложил союзникам обмен ракетами для ПВО – Украина могла бы получить перехватчики для систем Patriot и IRIS-T из имеющихся запасов партнеров, а взамен передать им новые ракеты после их производства. Такой подход, по мнению президента, позволил бы не ждать пополнения арсеналов и усилить украинскую противовоздушную оборону уже сейчас.