Глава государства подчеркнул, что сейчас коронавирус бьет рекорды во всем мире, и Украина не является исключением. Об этом он сообщил во время выступления на Конгрессе региональных и местных властей в Одессе.

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"Включите" мозг и вакцинируйтесь, – Зеленский

Мы понимаем все, что выход один – вакцинация. Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети и "включили" мозг. Нужно вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а действительно единственное решение,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что на последнем заседании Совета нацбезопасности поставили задачу нарастить темпы вакцинации до 300 тысяч прививок за сутки.

Обратите внимание! За период вакцинальной кампании в Украине сделали более 17 миллионов прививок. Полностью привили почти 10 миллионов граждан.

Ситуация с коронавирусом в Украине

заболели 2 878 674 человека;

выздоровели 2 421 495 граждан;

умерли 66 852 пациента.

Президент призвал "включить" мозг и вакцинироваться: смотрите видео