Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины.

Важно В Киеве напали на известного журналиста Юрия Макарова: его госпитализировали в тяжелом состоянии

Зеленский рассказал детали о нападении на Макарова

На брифинге Владимир Зеленский в первую очередь рассказал детали о нападении на журналиста Юрия Макарова. По словам президента, он уже заслушал доклад главы МВД Игоря Клименко по резонансному нападению на Макарова в Соломенском районе Киева.

Зеленский сообщил, что нож, которым ранили журналиста, остался на месте нападения. Сейчас продолжаются следственные действия, проводятся экспертизы. Что касается причин нападения, то одной из версий является профессиональная журналистская деятельность Юрия Макарова. Зеленский отметил, что он освещал события полномасштабной войны и вооруженную агрессию России.

Мы желаем Юрию Макарову скорейшего выздоровления,

– резюмировал Зеленский.

К слову, Юрия Макарова госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас жизни журналиста ничего не угрожает, он уже дал показания правоохранителям о нападении.

Также в сети опубликовали первую фотографию с Юрием Макаровым, сделанную после нападения.