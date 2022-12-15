Никто не понимает, что означают гарантии безопасности. Зеленский припомнил Будапештский меморандум. Украину убеждали, что это верный путь. Мол, к отказу от ядерного оружия идет весь мир. Однако не весь мир туда, наконец, пришел.

Кстати говоря Военный путь войны может перейти в дипломатический: Зеленский назвал условие

Мы отдали ядерное оружие, обменяли его на гарантии безопасности. Сработали ли эти гарантии? Нет,

– подчеркнул президент.

Потому Зеленский подчеркнул, что выход на границы 23 февраля не будет финалом. За агрессию России против принципов мира, международного права и Устава ООН платит только Украина. Президент напомнил, что мы благодарны всем, кто поддерживает нас, но все-таки платит действительно Украина.

Переход к дипломатии зависит от Путина

Также Зеленский вспомнил слова Путина, мол, "захват Азовского моря – это большая операция". Диктатор еще говорил о Петре I.

"Мы не на приеме у психиатра. Это реально. Как будто в той комнате живет Наполеон, а в этой – президент Путин",

– добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что Путин может перевести войну по военному пути в дипломатический. Однако есть четкое условие – Россия должна отойти к границам 1991 года.