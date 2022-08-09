Владимир Зеленский продолжает налаживать контакты с лидерами африканских стран . Это уже третий разговор с президентом страны этого континента.

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О чем говорили президенты

Президент Зеленский во время разговора отметил необходимость преодоления продовольственного кризиса в мире, который повлек за собой действия оккупантов в Украине. Кроме того, глава государства поблагодарил коллегу из Демократической Республики Конго за поддержку, которую его страна оказывает нашему государству на международной арене.

Во время первых в истории Украины и Демократической Республики Конго переговоров подчеркнул необходимость преодолеть продовольственный кризис, вызванный агрессией России по отношению к Украине. Отметил важность поддержки Украины со стороны Демократической Республики Конго, в частности, в ООН,

– сообщил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что он настроен на углубление сотрудничества с Африкой.

Коммуникация Зеленского со странами Африки

4 августа президент Владимир Зеленский беседовал с представителями СМИ Африки – из Нигерии, Южной Африки, Кении и Ганы. Украинский лидер ответил на ряд важных вопросов. В частности, президент опроверг циничные и возмутительные российские фейки по торговле оружием в Украине.

В тот же день Зеленский провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау, ставшим первым в истории отношений двух стран.

8 августа президент поговорил с лидером Ботсваны Мокгвитси Массиси и поблагодарил его за поддержку Украины в войне и подчеркнул, что наше государство делает все для того, чтобы оставаться гарантом продовольственной безопасности мира.

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