Зеленский сообщил, что проинформировал принца о противодействии российской агрессии. Также темой разговора были актуальные вопросы сотрудничества.
Отметьте Обсудили общую задачу, – Зеленский пообщался с президентом Европейского совета
Провел разговор с наследным принцем Абу-Даби. Проинформировал о продолжающемся противодействии российской агрессии. Обсудили отдельные актуальные вопросы сотрудничества. Поддержка партнеров – важна,
– подчеркнул украинский лидер.
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