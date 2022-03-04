Зеленский сообщил, что проинформировал принца о противодействии российской агрессии. Также темой разговора были актуальные вопросы сотрудничества.

Отметьте Обсудили общую задачу, – Зеленский пообщался с президентом Европейского совета

Провел разговор с наследным принцем Абу-Даби. Проинформировал о продолжающемся противодействии российской агрессии. Обсудили отдельные актуальные вопросы сотрудничества. Поддержка партнеров – важна,

– подчеркнул украинский лидер.

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