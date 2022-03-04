Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы украинского государства в четверг, 3 марта.
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Ротации в руководстве СБУ
Владимир Зеленский провел ротации в руководстве СБУ:
- Василий Малюк уволен с должности заместителя главы СБУ и назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины.
- Его должность занял Сергей Андрущенко, который был уволен с должности первого заместителя главы СБУ.
- Указом президента заместителя главы Службы безопасности Украины назначен Анатолий Самбурский.
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